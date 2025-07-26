Немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» объявила о создании собственной молодёжной структуры.

Об этом сообщает Tagesschau.

Новое объединение получило название «Молодёжный союз в ССВ». В учредительном заседании приняли участие около 150 человек, включая сопредседателя партии Амиру Мохамед Али.

Сама Вагенкнехт обратилась к участникам по видеосвязи.

Цель инициативы — расширение влияния партии среди молодёжи и укрепление позиций после неудачи на федеральных выборах.

Членство открыто для граждан от 14 до 35 лет, вне зависимости от принадлежности к партии.

Ранее Сара Вагенкнехт заявила, что финансирование ФРГ дальнобойных ракет Киева приближает войну в ЕС.