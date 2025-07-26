Трамп отказался заключать сделки с Таиландом и Камбоджей на время их конфликта

США не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока между двумя странами продолжается вооруженный конфликт. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы, как оказалось, по совпадению в настоящее время ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать никакие сделки ни с одной из них, если они находятся в состоянии войны — и я им это прямо сказал!» — сказал он.

Ранее на Западе рассказали о разочаровании в миротворческой политике Трампа. Издание Steigan сообщило, что стремление президента США стать посредником в конфликте России и Украины не дало результатов.

До этого Трамп пообещал США больше всех ракет в мире. Он подчеркнул в своей речи, что наращивание темпов их производства считает достаточно важной темой.