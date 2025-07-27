Макрон раскалывает Запад Палестиной

Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Однако решение президента Франции встретило резкую критику в США. В частности, Дональд Трамп заявил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят. Аналитики указывают: на Западе развернулась гонка за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства. Кто одержит верх?

Франция намерена признать Палестину как государство уже этой осенью, заявил Эммануэль Макрон. По его словам, шаг должен продемонстрировать приверженность Парижа «справедливому и устойчивому миру на Ближнем Востоке». Он уточнил, что официальное признание планируется объявить в сентябре – в ходе Генассамблеи ООН.

Слова французского лидера вызвали обеспокоенную реакцию США. Так, госсекретарь страны Марк Рубио назвал шаг Макрона «безрассудным, заявив о несогласии с действиями Парижа. По его оценке, подобные заявления могут служить пропаганде палестинского движения. В свою очередь Дональд Трамп отметил, что слова Макрона «не имеют веса» и «ничего не меняют».

Кроме того, президент Штатов рассказал, что ХАМАС не желает заключать сделку о прекращении огня: «Я думаю, они хотят умереть». Трамп добавил, что США поспособствовали освобождению многих заложников, а палестинское движение якобы «знает, что бывает», когда на свободе оказываются последние пленные.

«Из-за этого они и не захотели заключать сделку», – сказал он.

Однако в Европе мнения по вопросу признания Палестины разделились. Так, немецкое правительство сообщило, что Берлин не планирует в ближайшее время идти на этот шаг, пишет Reuters. Вместо этого ФРГ намерена сосредоточиться на разрешении конфликта. Также в Берлине отметили, что безопасность Израиля имеет для ФРГ первоочередное значение.

В свою очередь британский премьер Кир Стармер столкнулся с давлением со стороны своего правительства. По данным Bloomberg, многие высокопоставленные чиновники Соединенного Королевства выступили с требованием поддержать Макрона и признать Палестину суверенным государством.

Среди сторонников этого решения – министр здравоохранения Уэс Стритинг, министр юстиции Шабана Махмуд, министр по делам Северной Ирландии Хилари Бенн и министр культуры Лиза Нэнди. Тем не менее, сам Стармер сторонится подобного шага. Как отмечает Financial Times, британский премьер в этом вопросе намерен следовать в фарватере США.

Издание сообщает, что в настоящий момент администрация Дональда Трампа активно призывает союзников не признавать Палестину. Соответственно, Стармер считает, что солидарность с Макроном может отрицательным образом сказаться на контактах Лондона с Вашингтоном. Однако европейцы обеспокоены гуманитарной ситуацией в Секторе Газа.

Так, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно назвала кадры из региона «невыносимыми», призвав Израиль пропустить больше грузовиков с помощью для арабского населения, пишет Politico. Однако искренности подобных заявлений верят не все. Так, Бушра Халиди, руководитель отдела политики Oxfarm (Оксфордский комитет помощи голодающим), отметила, что «твитами людей не накормишь».

Напомним, 10 апреля президент Франции заявлял о намерении признать Палестину. Тогда в качестве крайнего срока для данного решения он озвучивал июнь. Уже тогда эксперты отмечали, что таким образом Париж ввязывается в конфронтацию с США, за счет чего он желает нарастить собственный дипломатический вес и решить ряд внтуренних проблем.

«Заявления Макрона помогают снизить градус противоречий во внутренней политике. В Пятой республике проживает большое количество выходцев с Ближнего Востока. Соответственно, все они выражают яркие антиизраильские взгляды», – сказал Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности. «Кроме того, заметная часть французских либералов также поддерживает палестинцев. Соответственно, в обществе крайне велик протестный потенциал. Подобными высказываниями Макрон пытается их успокоить», – добавляет он. «Но более важен внешнеполитический мотив его действий. В ЕС, как и в США, по большому счету уже пришли к выводу, что признание Палестины – это насущная необходимость. Данный консенсус мало кем оспаривается. Фактически, это вопрос времени и сейчас разные игроки пытаются достичь лидерства в этой миротворческой гонке», – подчеркивает собеседник. «Что касается Германии, то она также не хочет отдавать столь значимую инициативу в руки основного конкурента внутри ЕС. Тем не менее, рано или поздно всем западным странам предстоит принять это решение. Конечно, до конца неясно – когда именно произойдет признание Палестины, но это действительно лишь вопрос времени», – акцентирует Ципис.

В Европе ведется борьба за лидерство между Лондоном, Берлином и Парижем, продолжает германский политолог Александр Рар. «У всех одна цель – сделать Старый свет снова великим. Однако канцлер ФРГ Фридрих Мерц не хочет ссориться с Америкой: ему нужен Трамп на случай конфликта с Россией», – добавляет он.

«А Макрон наоборот не прочь дистанцироваться от США. В ЕС сейчас наблюдаются серьезные демографические перемены: в элиты стран начинают приходить выходцы из мусульманских стран, у которых достаточно критическое отношение к Израилю. Во Франции эта ситуация особенно заметна», – считает эксперт.

«Президента Пятой республики, конечно, можно назвать оппортунистом. Однако он, скорее, прагматик, понимающий, что облик Европы меняется, как и менталитет ее элит. В данных обстоятельствах необходимо правильно маневрировать. Однако по вопросу текущего ближневосточного конфликта Запад все же расколот», – поясняет собеседник.