Названа страна-лидер по числу краж мобильных телефонов

Британия стала «ведущей страной по количеству украденных смартфонов в Европе». По сравнению с 2021 годом количество краж выросло в четыре раза. Чаще всего крадут дорогие телефоны Apple и Samsung, которые затем массово переправляют за границу, сообщает Times.

Статистика, предоставленная американской страховой компанией SquareTrade, показала, что Лондон находится «в эпицентре эпидемии телефонных краж»: каждый шестой телефон на континенте крадут в британской столице. На долю британцев приходится 39% всех заявлений об утере устройства.

Чаще всего кражи происходят летом и в Рождество, когда люди активно посещают магазины и различные мероприятия.

Что делать, если ваш смартфон украден или потерян

По данным МВД, только в 2024 году в Лондоне был украден 70 371 телефон — примерно на 20 000 больше, чем в 2020 году. Ежедневно у британцев крали не менее 230 телефонов.

МВД в сентябре прошлого года обещало усилить патрулирование в районах повышенного риска, но это мало помогло. Мэр Лондона Садик Хан подвергся критике, консерваторы обвинили его в «фактическом игнорировании проблемы».

Чаще всего в Лондоне крали iPhone 15 Pro Max, на втором месте - iPhone 16 Pro Max, за ним следует Galaxy S24 Ultra.

По оценкам лондонской полиции, банды все чаще нацеливаются на смартфоны из-за растущего спроса за рубежом. В преступления вовлекают несовершеннолетних, поскольку им грозит более мягкое наказание, если их поймают.

В полиции говорят, что украденные устройства оптом отправляются за границу и перепродаются. По оценкам правоохранителей, 80% из 80 000 телефонов, ежегодно похищаемых в Лондоне, оказываются за рубежом.

Полицейские призвали Apple и Google «принять меры для сдерживания криминальной торговли», и сделать телефоны бесполезными после того, как их украли.