Между Парижем и Мадридом разгорается скандал из-за евреев

МИД Франции потребовал разъяснений от Испании в связи со снятием с рейса испанской авиакомпании Vueling группы подростков-евреев с французским гражданством. Коммюнике опубликовано на официальном сайте французского внешнеполитического ведомства.

Накануне в европейских газетах появилась информация о том, что в среду, 23 июля, 50 пассажиров были, при содействии гражданской гвардии Испании, высажены из самолета, летевшего из аэропорта Валенсии в Париж.

Журналисты отметили, что в составе группы были преимущественно подростки, которые возвращались домой после каникул.

«Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре с Каролиной Мартиноли, генеральным директором авиакомпании Vueling, сообщил ей о сильном волнении, вызванном высадкой группы молодых французских евреев из самолета компании», — отмечается в документе.

Согласно документу, министр также потребовал выяснить, подвергались ли подростки дискриминации из-за своей религии.

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Каролина Мартиноли заверила главу ведомства, что в настоящее время проводится тщательное внутреннее расследование и что его результаты будут доведены до сведения французских и испанских властей, уточнили дипломаты.

Ранее пресс-служба Vueling сообщила, что подростков высадили в связи с тем, что они создали угрозу безопасному осуществлению полета.