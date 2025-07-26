Орбан рассказал, что сделал бы на месте фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ушел бы в отставку, либо перестроил структуру ЕС, создав «концентрические круги». Об этом сообщает РИА Новости.

Орбан выступил в румынском городе Бэиле-Тушнад. Во время общения у него спросили, какие три указа он бы издал, если бы оказался на месте фон дер Ляйен.

«Ну, я бы немедленно ушел в отставку, раз не получается, зачем продолжать", — сказал венгерский премьер.

Он добавил, что если серьезно, то он бы начал с «восстановления баланса национальных и европейских полномочий», поскольку пока Брюссель постоянно сокращает права стран-членов под предлогом различных кризисов.

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Также Орбан начал бы строить «Европу концентрических кругов». По его мнению, ЕС распадается и приходит в упадок. В блок не принимают сербов и других южных славян. При этом Брюссель готов принять тех, кого не следует, например, украинцев.

Орбан подчеркнул, что в нынешнем виде ЕС не может обеспечить странам-членам комфортное и счастливое существование. Необходимо создать «концентрические круги», чтобы страны могли выбрать, к какому присоединиться.

Он пояснил, что первый круг был бы «кругом безопасности», к которому могли бы присоединиться Турция и Украина, второй круг включал бы государства с единым внутренним рынком, третий — еврозону, а четвертый — общие законы и конституцию «соединенных штатов Европы». При этом Венгрия не стала бы вступать в последний круг.