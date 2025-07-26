Представители США и Китая устроили перепалку в ООН из-за Украины

Представители Китая и Соединенных Штатов поругались на заседании Совбеза ООН. Об этом пишет обозреватель Мишель Николс в статье для Reuters.

По данным агентства, поводом для перепалки стало высказывание постпреда США при ООН Дороти Ши о том, что Китай якобы поддерживает Россию в конфликте на Украине.

Дипломат призвала мировое сообщество прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения, заявила, что Пекин должен «прекратить подпитывать российскую агрессию».

В НАТО потребовали наказать Китай из-за России

Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил в ответ, что Пекин не начинал конфликт на Украине, «не является стороной конфликта, никогда не поставлял смертоносное оружие».

Кроме того, отметил дипломат, Китай всегда «строго контролировал материалы двойного назначения, включая экспорт беспилотников».

Шуан потребовал от США прекратить перекладывать вину за ситуацию на Украине на другие страны, посоветовал не «провоцировать конфронтацию». Он добавил, что Вашингтону следует всеми силами содействовать прекращению огня и мирным переговорам.