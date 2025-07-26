В Ватикане сообщили о встрече папы Римского с представителем РПЦ

Газета.Ruиещё 1

Папа Римский Лев XIV встретился 26 июля с возглавляющим Отдел внешних церковных связей РПЦ митрополитом Волоколамским Антонием. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Ватикана.

В Ватикане сообщили о встрече папы Римского с представителем РПЦ
© Газета.Ru

Другие подробности встречи не приводятся.

16 июля митрополит Антоний отметил, что не знаком с новым папой Римским, но надеется сделать это в ближайшее время.

В мае патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко) отправился в качестве представителя от РПЦ на интронизацию Льва XIV. Российскую делегацию возглавила глава Минкультуры Ольга Любимова.

Лев XIV был избран новым папой Римским 8 мая. Конклав выбрал его с четвертой попытки. В тот день понтифик обратился к верующим со словами: «Мир вам всем!» и призвал их строить мосты диалога.