В Риме назвали условие признания палестинского государства

Илья Родин

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что признавать палестинское государство до его учреждения контрпродуктивно. Об этом пишет «Интерфакс».

В Риме назвали условие признания палестинского государства
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Глава кабмина уточнила, что поддерживает палестинское государство, но выступает против его признания до того, как оно будет учреждено.

«Я говорила об этом и представителям Палестинской национальной администрации, и президенту Франции Эммануэлю Макрону: я полагаю, что признание палестинского государства в то время, как его по сути не существует, может даже быть контрпродуктивным», — напомнила Мелони.

По ее мнению, формальное признание несуществующего государства лишь подарит иллюзию того, что проблема решена.

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Ранее сообщалось, что Израиль предпринял ряд шагов, чтобы вынудить Париж отказаться от решения о признании Государства Палестина.