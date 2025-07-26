В Риме назвали условие признания палестинского государства

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что признавать палестинское государство до его учреждения контрпродуктивно. Об этом пишет «Интерфакс».

Глава кабмина уточнила, что поддерживает палестинское государство, но выступает против его признания до того, как оно будет учреждено.

«Я говорила об этом и представителям Палестинской национальной администрации, и президенту Франции Эммануэлю Макрону: я полагаю, что признание палестинского государства в то время, как его по сути не существует, может даже быть контрпродуктивным», — напомнила Мелони.

По ее мнению, формальное признание несуществующего государства лишь подарит иллюзию того, что проблема решена.

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Ранее сообщалось, что Израиль предпринял ряд шагов, чтобы вынудить Париж отказаться от решения о признании Государства Палестина.