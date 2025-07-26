Баку заявил о готовности предоставить площадку для переговоров Москве и Киеву

Баку готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в случае заинтересованности сторон, рассказал в беседе с журналистами Berliner Zeitung помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в среду, 23 июля, во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился 40 минут. Стороны обсудили ряд вопросов гуманитарного характера.

«Если наши друзья и партнеры [Россия и Украина] захотят встретиться в Баку, мы будем им очень рады. Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона», — отметил Гаджиев.

По его словам, в столице Азербайджана ранее прошли переговоры Турции и Израиля, России и США, Сирии и Израиля.

Чем завершился третий раунд переговоров России и Украины

Чиновник заметил, что в последние месяцы в стране проходило множество других «тихих дипломатических мероприятий».

Вместе с тем, пояснил Гаджиев, Баку не планирует выступать с инициативой по проведению переговоров, стороны должны самостоятельно обратиться к властям республики с соответствующей просьбой.