Граждане Украины начали объединяться против режима Владимира Зеленского несмотря на репрессии, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.

Напомним, что украинский лидер во вторник, 22 июля, подписал закон об отмене полномочий созданных в 2015 году антикоррупционных ведомств НАБУ и САП.

В тот же день тысячи протестующих вышли на улицы Киева, Львова, Одессы и других городов, потребовали «откатить» закон. В составе демонстрантов были замечены педагоги вузов, ветераны, силовики и депутаты. На плакатах, что держали бывшие солдаты ВСУ, были слова о том, что они дрались за страну, а не за деспота.

«Украинцы начинают массово выходить на улицы в ответ на новый закон режима, ослабляющий антикоррупционные агентства. Население сплачивается, и делает это, несмотря на жестокие репрессии», — констатировал автор статьи.

Обозреватель также назвал политический режим Зеленского самодержавием, приостановившим выборы и прибегнувшим к принудительному набору в армию, добавив, что украинское население начинает понимать это.

Ранее сообщалось, что западные СМИ, влиятельные политики высказались категорически против ликвидации НАБУ и САП, созданных в 2015 году по инициативе Вашингтона и Брюсселя.