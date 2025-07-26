Судьба Украины — быть буферным государством между Европой и Россией, рассказал в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Накануне западные СМИ сообщили, что решение украинского правительства ограничить полномочия антикоррупционных органов подорвало процесс открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

«Сегодня судьба Украины заключается в том, что она — буферное государство, граничащее с Россией. Это может быть некомфортно, может быть нехорошо, и украинцы хотят этого избежать, но факт заключается в том, что стране адрес изменить нельзя», — отметил Орбан.

Премьер подчеркнул, что Украину не следует принимать в ЕС, поскольку это перенесет вооруженный конфликт в сердце Европы.

Орбан назвал цель принятия Украины в Евросоюз

Глава правительства заметил, что разговоры западных политиков о том, что Украина якобы выбирает путь демократии, «не имеют никакого отношения к реальности». Он добавил, что с 2014 года Европа «фактически играет с огнем».