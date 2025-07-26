Президент Франции Эммануэль Макрон выложил видео, где его виртуальное изображение со слезами на глазах вспоминает Олимпиаду, завершившуюся год назад в Париже.

Президент Франции разместил в социальных сетях ролик, начало которого показывает его самого, плачущего по прошедшей Олимпиаде, передает РИА «Новости».

«Когда ты тоскуешь по играм в Париже», – подписал Макрон ролик.

В пояснении говорится, что изображение создано искусственным интеллектом.

На Западе высмеяли скандал с Макроном

В основной части видео представлены фрагменты соревнований и торжественных мероприятий Олимпийских игр 2024 года, которые состоялись в Париже летом прошлого года. Также в ролике есть кадры с Паралимпиады.

Парижская олимпийская «сказка» оказалась бракованной. Игры сопровождались скандалом из-за церемонии открытия, где показали пародию на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено).

Огромное количество людей выразили возмущение увиденным на церемонии.

Президент России Владимир Путин указал, что атмосфера Олимпиады и Паралимпиады в Париже была далека от праздника спорта.