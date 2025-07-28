Сийярто заявил, что отношения Венгрии и Украины сегодня очень плохие

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что нынешние отношения Будапешта и Киева сейчас «очень плохие».

При этом он подчеркнул, что это не связано с военными действиями.

«Сейчас у нас очень плохие двусторонние отношения с Украиной, которые не имеют никакого отношения к продолжающейся войне», — сказал дипломат.

По его словам, соответствующие отношения сложились около десяти лет назад, когда «украинское правительство начало нарушать права национальных меньшинств».

Ранее Сийярто отмечал, что Будапешт не поставлял оружие Киеву и не намерен менять свою позицию.

Венгерский премьер Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Венгрия будет в стороне от конфликта на Украине при эскалации.