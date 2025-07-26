СМИ: Израиль вынуждал Париж отказаться от признания Палестины

Израиль вел напряженные переговоры с Парижем, вынуждал Францию отказаться от решения о признании Государства Палестина, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в четверг, 22 июля, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Париж официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

«Французские чиновники сообщают, что Израиль месяцами оказывал давление, чтобы не допустить этого шага Макрона, а [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху этот шаг жестко критиковал», — заметили журналисты.

По их данным, Израиль угрожал Франции, что сократит обмен разведданными, будет препятствовать региональным инициативам Парижа, пойдет на то, что введет войска на Западный берег.

В итоге, Париж решил, что Нетаньяху в любом случае будет действовать в отношении Западного берега по-своему, вне зависимости от того, признает Франция Палестину или нет.

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар сообщил, что в ходе официального визита в Киев провел переговоры с Владимиром Зеленским, обсудил с ним ситуацию вокруг Ирана, попросил его инициировать признание Корпуса стражей исламской революции террористической организацией в украинском парламенте.