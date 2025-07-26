В Европе напряжены из-за встречи Трампа и фон дер Ляйен

Европейские политики «довольно напряжены» перед встречей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа. Их беспокоит привычка Трампа «менять решения в последнюю минуту» и «выкручивать руки на самом высоком уровне». Об этом пишет Politico.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен летит в Шотландию, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом в воскресенье. Политики намерены обсудить планирующиеся тарифы в 30% на европейские товары в США и прийти к торговой сделке. При этом дипломаты Старого света не рассчитывают, что ЕС удастся избежать резкого повышения пошлин со стороны США 1 августа.

«Ничто не согласовано, пока не согласовано все», — сказал один дипломат ЕС. «Я думаю, все довольно напряжены», — вторит другой.

Они отмечают, что ранее европейцы уже «обжигались на склонности Трампа к отмене решений в последнюю минуту».

Это связано с тем, что Трамп предпочитает иметь дело один на один с иностранными лидерами, «применяя выкручивание рук на самом высоком уровне, чтобы попытаться добиться окончательных уступок». Однако с ЕС, блоком из 27 стран, такой подход не работает. Как неоднократно отмечал министр финансов США Скотт Бессент, у ЕС «есть проблема коллективных действий», поскольку ведущие экономики, такие как Германия и Франция, продвигают разные приоритеты и стратегии переговоров.

Трамп оценил шансы на достижение торгового соглашения с ЕС

Накануне Трамп прилетел в Шотландию и после приземления подчеркнул неопределенность с вопросом тарифов.

«Я думаю, что у нас есть хорошие шансы, 50 на 50», — сказал он.

Он добавил, что не хочет объяснять журналистам, каковы камни преткновения. Но «они связаны примерно с 20 различными вещами».