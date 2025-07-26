Восторг сменился разочарованием: рейтинг Мерца бьет антирекорды

Исследователи отметили, что в первые месяцы рейтинг канцлера постоянно рос. Это было обусловлено его внутренней политикой, продуманными высказываниями. В дальнейшем, на фоне скандалов, ошибок во внутренней и внешней политике, показатели стали ухудшаться.

Коротко Большинство немцев недовольны новым правительством Германии и его главой, канцлером Фридрихом Мерцем, пишет Bild со ссылкой на данные опроса института INSA.

По их данным, доля недовольных федеральным правительством в июле выросла до 57% с 44% в начале июня, а процент довольных снизился с 37% до 30%.

Большая часть респондентов (56%) заявила, что недовольна политикой канцлера. В прошлом месяце отрицательно о главе правительства высказывались 45%, уточнили аналитики.

Опрос проводился с 21 по 25 июля среди 1203 жителей Германии. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентных пункта.

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Ранее институт Forsa опубликовал данные аналогичного опроса. Исследователи рассказали, что работой Мерца удовлетворены только 32% опрошенных.

«Недовольство работой канцлера выросло на четыре пункта по сравнению с предыдущей неделей и составляет 64%. Это новый максимальный показатель с момента его вступления в должность», — подчеркнули эксперты.

Аналитики уточнили, что на востоке Германии показатели еще хуже — свое недовольство высказали 74% респондентов.