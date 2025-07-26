Орбан напомнил об условиях, позволяющих Венгрии «оставаться в стороне от войны»

Венгрия допускает возможность эскалации военного конфликта на Украине и его распространения на территорию Европы, но в любом случае намерена остаться от него в стороне.

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Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании, его речь транслировал телеканал М1.

«Если [в Европе] начнется война, то давайте не будем вмешиваться в нее», — сказал глава правительства.

Также глава венгерского правительства напомнил об условиях, которые позволят Венгрии «оставаться в стороне от войны». По его словам, во-первых, «необходимо быть неуязвимым» и поддерживать хорошие отношения со всеми мировыми центрами силы.

Орбан отметил, что у Венгрии сложились хорошие отношения с США, Россией, Китаем, а также Индией и Турцией, но только не с лидерами Евросоюза в Брюсселе.

Также глава венгерского правительства подчеркнул, что Венгрия будет укреплять свою безопасность и обороноспособность, развивая вооруженные силы и военную промышленность.

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Третьим условием Орбан назвал «устойчивость к кризисам» — способность обеспечить нормальную работу промышленности, энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий.

Среди прочего в ходе своей речи премьер-министр Венгрии затронул тему вступления Украины в Евросоюз и НАТО. По его словам, дальнейшие попытки «затащить Киев» в эти объединения приведут к нарушению баланса сил между Западом и Россией и вызовут ответные действия со стороны Москвы.