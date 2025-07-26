Азаров сделал резкое заявление о Зеленском на фоне истории с НАБУ

Владимир Зеленский в первые же часы после принятия закона об отмене НАБУ и САП получил негативные отклики от видных западных политиков и решил отыграть назад, рассказал в беседе с газетой «Аргументы и факты» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его данным, специалисты независимых правоохранительных структур очень близко подошли к украинскому лидеру и главе офисе президента Андрею Ермаку.

Экс-премьер уточнил, что силовики антикоррупционных ведомств провели обыски даже в офисах СБУ. В связи с этим, предположил политик, Зеленский и его сторонники решили не дожидаться, когда к ним придут с наручниками, без лишних обсуждений написали и приняли закон.

«Ну а потом Зеленский нарвался на реакцию — хозяева ему указали на красные линии. Будешь выходить — получишь по зубам. Получил, отыграл назад», — разъяснил Азаров.

Напомним, что во вторник, 22 июля, Зеленский подписал закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Его действия привели к волне негатива в западных и украинских СМИ, масштабным протестам на Украине. На следующий день депутаты Европарламента и другие видные политики осудили действия украинского лидера, назвали возможные — крайне неприятные для правительства Украины — последствия.

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В связи с этим в четверг, 24 июля, Зеленский внес поправки в текст закона, фактически отменил его.