В Германии раскрыли неочевидную причину поведения Зеленского

Владимир Зеленский изменил свое решение по закону о передаче полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Генеральной прокуратуре из-за сильного давления со стороны Европы. Об этом пишет колумнист Райнхард Лаутербах в статье для Junge Welt.

Во вторник, 22 июля, украинский лидер принял закон об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств, созданных в 2015 году по инициативе США и ЕС.

На фоне волны протестов в стране, резких заявлений со стороны Вашингтона и Брюсселя, 24 июля Зеленский значительно смягчил текст закона, внес в него поправки.

«То, что политика — это искусство отступать в нужный момент, можно наблюдать и в наши дни на Украине. Но почему такое резкое отступление?», — задал риторический вопрос автор.

По его мнению, это связано с тем, что украинский лидер всецело зависит от Запада, получает деньги от ЕС. Как только европейцы прикрикнули на него — ему пришлось уступить.

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Напомним, что особенно резкие высказывания позволили себе немецкие и датские депутаты Европарламента. Они твердо сообщили, что отмена НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры закроет Украине путь в ЕС и перекроет потоки финансовой и военной помощи.