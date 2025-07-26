Евросоюз напрягся: Трамп может сорвать торговую сделку в последний момент

В Брюсселе нарастает тревога перед встречей Урсулы фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, сообщает Politico. Переговоры по торговой сделке между ЕС и США близки к завершению, но европейские дипломаты опасаются, что американский президент, известный своей непредсказуемостью, может вновь изменить условия в последний момент.

По данным Politico, в ЕС привыкли к тому, что Трамп часто откладывает окончательные решения до крайнего срока, а затем резко меняет курс. «Ничто не согласовано, пока не согласовано всё», — заявил один из источников издания. Другой собеседник подтвердил: атмосфера в переговорном процессе крайне напряжённая.

Ключевая проблема — стиль ведения переговоров Трампа. Он предпочитает работать один на один, чтобы добиваться максимальных уступок, но с ЕС, где решения принимаются коллективно, такой подход даёт сбои. Сейчас обсуждается снижение американских пошлин с 30% до 15%, однако даже этот компромисс может быть пересмотрен.

Сам Трамп накануне заявил, что шансы на сделку — «50 на 50, а может, и меньше». Он также не исключил, что США пойдут на отдельные соглашения с Германией и другими странами, хотя ЕС настаивает на едином подходе.

Трамп оценил шансы на достижение торгового соглашения с ЕС

Повышение пошлин запланировано на 1 августа, и в Брюсселе всё меньше верят, что встреча в Шотландии сможет это предотвратить. Тем временем Трамп, находясь с частным визитом в Шотландии, открыл новый гольф-клуб, названный в честь его матери.