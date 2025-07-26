Орбан высказался об угрозе третьей мировой войны

Угроза третьей мировой войны продолжает возрастать, и международное сообщество должно сделать все возможное для ее предотвращения.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании.

"Возможно, самый важный вопрос сейчас заключается в том, будет ли третья мировая война, и ответ на него следующий: вероятность мировой войны постоянно возрастает", - сказал глава правительства.

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В доказательство этого он привел результаты опросов в шести крупных странах, граждане которых считают угрозу новой мировой войны вполне реальной. По словам Орбана, мнения о том, что "через 5-10 лет разразится третья мировая война, придерживаются 55% французов, 50% испанцев, 46% итальянцев, 45% американцев, 41% британцев и 41% немцев".