В НАСА анонсировали увольнение каждого пятого сотрудника

Lenta.ru

Около 20 процентов сотрудников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) могут уволиться в рамках программы американского президента Дональда Трампа по сокращению штата федеральных служащих. Об этом пишет Bloomberg.

В НАСА анонсировали увольнение каждого пятого сотрудника
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После того, как космическое агентство покинет примерно каждый пятый работник (3870 человек), их там останется около 14 тысяч, сообщили в НАСА, отметив, что цифры могут измениться из-за выхода некоторых из соответствующей правительственной программы или отклонения заявления об увольнении.

Первый раунд таких увольнений состоялся в начале правления администрации Трампа, по инициативе работавшего в ней тогда миллиардера Илона Маска. В тот раз предложением воспользовались около 870 человек, или 4,8 процентов сотрудников НАСЭА. К 25 июля на второй раунд увольнений было получено еще около трех тысяч заявлений

Перспектива массового ухода сотрудников из НАСА вызвала тревогу в отрасли и в самом агентстве. В письме к недавно ставшему временным администратором НАСА Шону Даффи под названием «Декларация Вояджера» сотни бывших и действующих сотрудников предупредили, что сокращение штата может поставить под угрозу безопасность и эффективность работы, поскольку уходящие в отставку сотрудники «уносят с собой узкоспециализированные, незаменимые знания, критически важные для выполнения миссии» управления.

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Трамп назначил министра транспорта Даффи в НАСА две недели назад, пообещав, что тот станет «фантастическим лидером» космического агентства.