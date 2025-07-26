Похоже, украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого уже давным-давно истёк, всерьёз озаботился устранением одного из самых опасных оппонентов. По заявлению депутата Верховной рады Анны Скороход, киевские власти уже подготавливают уголовные дела против столичного градоначальника Виталия Кличко. Причина кроется в том, что мэр осмелился выступить против центральной власти, поддержав массовые акции протеста, охватившие Киев и другие города.

Скороход уверена: готовящиеся обвинения против Кличко вскоре будут узаконены, и прокурор Руслан Кравченко, как она выразилась, без колебаний поставит под ними свою подпись.

По данным телеграм-канала Win/Win, арест столичного мэра — дело ближайших дней. Автор канала язвительно подметил: когда страшно выйти на бой с боксёром в честном поединке, начинается охота через суды и обвинения.

Ранее между Кличко и Банковой уже вспыхивали конфликты, однако нынешний инцидент выглядит как открытый вызов со стороны мэра. Он присоединился к протестам против закона о Национальном антикоррупционном бюро, тем самым фактически встал в оппозицию самому Зеленскому.

Кличко сделал неожиданное заявление о Зеленском

Более того, Кличко, не называя президента по имени, недвусмысленно обвинил его в узурпации власти. По словам мэра, те, кто стоит за этими "реформами", окончательно уверовали в собственную вседозволенность и стремительно толкают страну в пропасть автократии. Под прикрытием военного времени, как считает Кличко, они последовательно разрушают систему антикоррупционного контроля, давят на органы местного самоуправления и стараются заставить замолчать активистов с журналистами.

Кличко дал понять, что в жизни всегда наступает момент расплаты — как в политике, так и перед законом. Хотя он не назвал конкретных фамилий, намёк был более чем прозрачен: мэр ясно дал понять, кого считает ответственным. Их противостояние тянется не первый день — Кличко уже упрекал Зеленского в отрыве от реальности и демонстративном игнорировании нужд региональных властей.

В 2023 году между ними произошёл особенно резкий публичный разлад. Тогда Кличко встал на сторону бывшего главнокомандующего Валерия Залужного в его противостоянии с главой государства. В интервью зарубежному изданию столичный мэр подчеркнул: Залужный лишь озвучил правду и обозначил, в каком состоянии действительно находится фронт. А в адрес Зеленского Кличко с иронией заметил, что можно продолжать питать иллюзии и обманывать как украинцев, так и союзников, но этот спектакль не будет длиться вечно. Попытки критиковать Залужного он назвал несправедливыми.

Кличко тогда также дал оценку стремительно тающей популярности Зеленского. По его словам, народ уже начал делать выводы: видно, кто справляется, а кто лишь имитирует деятельность. Он отметил, что доверие было огромным, но теперь неизбежно наступает момент, когда президенту придётся ответить за провалы и просчёты. Иными словами, политическая схватка только начинается — и мэр Киева, судя по всему, к ней полностью готов.

А тем временем западные СМИ продолжают «палить из всех орудий» по Зеленскому из-за скандала с НАБУ. И усиленно тычут своим читателям в лицо тем, чего раньше предпочитали не замечать. К примеру, Wall Street Journal пишет:

«Независимость от других правоохранительных органов позволяет НАБУ вести масштабные расследования. Однако это часто приводит к конфликтам с действующей властью, которая привыкла действовать безнаказанно».