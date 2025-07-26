В Кишиневе на протест против правления Санду вышли тысячи людей

Около десяти тысяч сторонников оппозиционных партий Молдавии, которые объявили о создании избирательного блока, вышли на митинг в центре Кишинева против правления действующего президента страны Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно оценке организаторов акций, колонны сторонников каждой из партий, несмотря на 40-градусную жару, собираются в разных местах столицы, чтобы потом объединиться в центре города. Отмечается, что демонстранты принесли с собой флаги с партийными символами.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что полиция организовала фильтры на всех дорогах, которые ведут к Кишиневу, чтобы провести проверки и препятствовать передвижению транспорта с митингующими.

Ранее доктор политических наук, профессор РАНХиГС, политолог Наталья Харитонова в интервью НСН объяснила, что парламент Гагаузии может обратиться в Венецианскую комиссию, чтобы оспорить задержание Евгении Гуцул молдавскими силовиками, однако действия Кишинева, скорее всего, останутся безнаказанными.