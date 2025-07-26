Попытки президента США Дональда Трампа стать посредником в конфликте России и Украины не дали нужных результатов. Об этом пишет издание Steigan.

Автор статьи отмечает, что изменение риторики американского лидера в отношении Российской Федерации вызвано разочарованием из-за нежелания Москвы вести переговоры с Киевом на условиях Запада, подразумевающих прекращение огня как первоначального требования для диалога.

Очевидно, что российские власти не согласятся на это без гарантий устранения более глубоких причин конфликта, добавил журналист.

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Трамп 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО, в том числе ПВО Patriot. Кроме того, политик выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.