СМИ: США и ЕС провели переговоры перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

Министр торговли США Говард Лютник и высокопоставленные чиновники ЕС провели переговоры в преддверии встречи президента Дональда Трампа и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии.

«Стороны ЕС и США вели интенсивные переговоры перед встречей Дональда Трампа и Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии, поскольку Брюссель стремится заключить сделку с Вашингтоном, чтобы избежать экономически разрушительной трансатлантической тарифной войны», — пишет Financial Times.

Орбан рассказал о своей работе на месте фон дер Ляйен и «концентрических кругах» ЕС

Как утверждает издание, стороны обсуждали детали пошлин. Согласно статье обсуждения порой носили «напряжённый» характер.

Ранее фон дер Ляйен анонсировала переговоры с Трампом в Шотландии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан между тем заявил, что на месте фон дер Ляйен либо подал бы в отставку, либо начал бы перестройку Европейского союза.