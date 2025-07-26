В Бразилии сделали неожиданное заявление об Украине

Илья Родин

Бразилия может кардинально изменить курс в 2026 году, рассказал бразильский офицер в запасе Робинсон Фариназу. Он добавил, что страна может повернуться к Западу и Украине в том случае, если на выборах победит правый президент, пишет РИА Новости.

В Бразилии сделали неожиданное заявление об Украине
© РИА Новости

По его словам, бразильские правые единогласно выступают за следование курсу США.

«Если президент Луис Инасиу Лула да Силва или близкий ему кандидат не выиграет в 2026 году, отношения страны с Глобальным Югом, вероятно, будут серьезно нарушены», — отметил Фариназу.

Аналитик заметил, что бразильские правые «всегда были узколобыми», они не понимают, что происходит в мире, считают, что в КНР до сих пор работают за копейки, а в России вообще коммунизм.

На фоне этого, заметил эксперт, новое правительство может ввести санкции против России, отправить вооружения и военную технику Украине, пойти на ряд других недружественных по отношению к партнерам шагов.

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Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что страна не будет поставлять боеприпасы для использования в украинском конфликте.