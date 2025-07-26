Бразилия может кардинально изменить курс в 2026 году, рассказал бразильский офицер в запасе Робинсон Фариназу. Он добавил, что страна может повернуться к Западу и Украине в том случае, если на выборах победит правый президент, пишет РИА Новости.

По его словам, бразильские правые единогласно выступают за следование курсу США.

«Если президент Луис Инасиу Лула да Силва или близкий ему кандидат не выиграет в 2026 году, отношения страны с Глобальным Югом, вероятно, будут серьезно нарушены», — отметил Фариназу.

Аналитик заметил, что бразильские правые «всегда были узколобыми», они не понимают, что происходит в мире, считают, что в КНР до сих пор работают за копейки, а в России вообще коммунизм.

На фоне этого, заметил эксперт, новое правительство может ввести санкции против России, отправить вооружения и военную технику Украине, пойти на ряд других недружественных по отношению к партнерам шагов.

Медведчук назвал единственный путь для Украины

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что страна не будет поставлять боеприпасы для использования в украинском конфликте.