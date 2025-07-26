Трамп оценил шансы на достижение торгового соглашения с ЕС

Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил осторожный оптимизм в отношении шансов на достижение торгового соглашения с Европейским союзом до установленного им самим крайнего срока 1 августа.

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"Я бы сказал, что у нас есть шансы 50 на 50, может быть, меньше", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед тем, как отправиться в Шотландию с частным визитом и встретиться с премьер-министром Британии Киром Стармером.

В последние недели США и ЕС ведут интенсивные переговоры, поскольку приближается крайний срок, когда Трамп должен ввести 30-процентный тариф на весь импорт на товары блока из 27 стран, который в прошлом году составил 605 миллиардов долларов, отмечает Politico.

В пятницу президент США заявил, что любая сделка со странами ЕС должна быть такой, в которой они "снизят свои тарифы, потому что сейчас они составляют 30 процентов". По сути, это зависит от того, насколько блок готов снизить свои барьеры для американского экспорта, сказал Трамп.

В прошлом году Соединенные Штаты экспортировали в ЕС товаров на сумму около 370 миллиардов долларов. Большая часть этих товаров, наряду с некоторыми экспортными товарами из США, может пострадать от ответных мер со стороны ЕС, если соглашение не будет достигнуто. Тем не менее, Трамп сказал журналистам, что он более оптимистичен в отношении заключения сделки с ЕС, чем в отношении заключения соглашения с Японией за несколько дней до того, как Вашингтон и Токио достигли соглашения на прошлой неделе.

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Трамп проведет выходные в Шотландии на своих гольф-курортах Тернберри и Абердин, где он примет Стармера и первого министра Шотландии Джона Суинни. Хозяин Белого дома сказал журналистам, что он и Стармер "хотят поговорить о некоторых аспектах" торгового соглашения, которое его администрация заключила с британским правительством в мае.

"И мы также собираемся вместе немного отпраздновать", - сказал президент США.

Трамп сказал, что у него есть не так много возможностей для того, чтобы предоставить более щедрые условия по тарифам на сталь и алюминий для Соединенного королевства в обмен на то, что Лондон решит проблемы США по поводу налога на цифровые услуги.