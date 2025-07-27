Сийярто высказался о завершении конфликта на Украине

Венгрия с самого начала украинского конфликта выступала за прекращение огня и переговоры, а сейчас данную позицию разделяют и другие государства. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Петер Сийярто. "Мы с самого начала выступали за перемирие и переговоры. За эту позицию нас неоднократно подвергали жесткой критике. А сейчас об этом говорят все. Значит, мы, венгры, были правы еще в самом начале войны", - отметил он. По словам Сийярто, в случае отсутствия диалога между Вашингтоном и Москвой страдает безопасность всей Центральной Европы. При этом, подчеркнул глава венгерского МИД, если между Россией и США поддерживаются цивилизованные отношения, регион только выигрывает от этого. До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете в Бэиле-Тушнаде в Трансильвании, заявил, что лидеры Евросоюза играют с огнем, продолжая поддерживать конфликт на Украине, поскольку он уже, по сути, имеет отношение ко всей Европе. Политик назвал бесполезными попытки стран ЕС помочь Украине одержать победу над Россией посредством вооружений. По словам Орбана, всем очевидно, что преимущество в российско-украинском конфликте не на стороне Киева.