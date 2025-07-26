Сийярто высказался о завершении конфликта на Украине

Венгрия надеется, что решение конфликта на Украине будет найдено в течение 50 дней.

Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы надеемся, что переговоры завершатся успешно. Мы надеемся, что решение будет найдено в течение этих 50 или 45 дней», — заявил он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете в Бэиле-Тушнаде в Трансильвании, заявил, что лидеры Европейского союза играют с огнем, продолжая поддерживать конфликт на Украине, поскольку он уже, по сути, имеет отношение ко всей Европе.

Политик назвал бесполезными попытки стран ЕС помочь Украине одержать победу над Россией посредством вооружений. По словам Орбана, всем очевидно, что преимущество в российско-украинском конфликте не на стороне Киева.

26 июля вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не будет останавливать специальную военную операцию (СВО) из-за каких-либо ультиматумов, в том числе президента США Дональда Трампа.