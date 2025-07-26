«На помойку»: на Украине Зеленскому вынесли приговор
Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому не получится замять резонансный закон, направленный против национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), привлекая для этого лояльных украинских чиновников.
Об этом на своём YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин, передаёт РИА Новости.
«Он всем обещает, что изменит закон, но я полагаю, что он ничего не сделает», – убеждён эксперт.
По словам Соскина, достаточно просто посмотреть, как Зеленский пытается разобраться с возмущением среди жителей Украины, чтобы убедиться в том, насколько сильно паникует просроченный президент.
Он всеми силами пытается сделать так, как будто никакой закон и вовсе не был принят. Своими действиями и действиями своих чиновников Зеленский старается отправить весь этот процесс на помойку, и чтобы все забыли про это», – резюмировал экс-советник Кучмы.
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Как ранее сообщала «Свободная Пресса», депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что проблема Украины заключается в том, что в стране установился полный тоталитарный режим.