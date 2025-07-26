Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому не получится замять резонансный закон, направленный против национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), привлекая для этого лояльных украинских чиновников.

Об этом на своём YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин, передаёт РИА Новости.

«Он всем обещает, что изменит закон, но я полагаю, что он ничего не сделает», – убеждён эксперт.

По словам Соскина, достаточно просто посмотреть, как Зеленский пытается разобраться с возмущением среди жителей Украины, чтобы убедиться в том, насколько сильно паникует просроченный президент.

Он всеми силами пытается сделать так, как будто никакой закон и вовсе не был принят. Своими действиями и действиями своих чиновников Зеленский старается отправить весь этот процесс на помойку, и чтобы все забыли про это», – резюмировал экс-советник Кучмы.

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