Политолог предсказал последствия массовых протестов на Украине

Цветная революция вряд ли возможна на Украине из-за действий против независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые привели к массовым протестам в стране, считает политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Я не уверен, что они способны на революционные действия. Я думаю, что это, так сказать, пройдет и затихнет», — сказал Жарихин.

При этом он заключил, что в определенной степени ситуация с протестами на Украине скажется на авторитете президента Владимира Зеленского. Он также отметил, что особое возмущение действиями главы Украины именно в Европе, потому что теперь деньги в страну будут идти от нее.

Олейник: Запад запустил протесты на Украине для контроля над Зеленским

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла закон, который урезал полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передав их в подчинение Офису генерального прокурора. Это произошло после того, как антикоррупционные органы начали расследование в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова — близкого союзника президента Украины. В результате по всей стране начались протесты.

24 июля Зеленский на фоне протестов подготовил новый закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).