СМИ: НАТО следит за Россией в Калининграде при помощи AWACS

Силы НАТО отслеживают военную деятельность России в районе Калининграда с помощью специализированных комплексов AWACS. Как пишет Business Insider, для Запада подобные комплексы являются «глазами в небе».

«Находясь на высоте 30 тыс. футов, мы можем смотреть вниз и видеть практически все, что происходит на земле», - рассказал изданию один из офицеров ВВС США.

Комплекс AWACS позволяет обнаруживать объекты потенциального противника в небе, на земле и в воде, а также наводить на них средства поражения или перехвата. Комплекс состоит из самолета, оснащенного мощным радиолокатором, средств связи и различной вспомогательной аппаратуры, пишет RT.

Командующий армией США в Европе и Африке, а также командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью ранее заявил, что силы альянса могут «очень быстро стереть» Калининград с карты. С его слов, командование блока имеет план подавления оборонительного потенциала России в Калининградской области.

Накануне помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев предупредил, что Москва немедленно и сокрушительно ответит на любую военную агрессию против Калининградской области. Этот регион является неотъемлемой частью Российской Федерации, и ответ будет включать в себя применение всех сил и средств, добавил Патрушев.