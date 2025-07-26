Европейская комиссия (ЕК) использует финансирование, чтобы оказывать давление на страны, которые не согласны с ее политикой, в том числе на Венгрию. Об этом в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Европейская комиссия играет грязно — они обычно прикрепляют так называемые «условности» к выплатам, что дает им возможность вводить финансовые санкции против стран или правительств, которые им политически не нравятся. Так сейчас происходит с Венгрией», — сказал дипломат.

Орбан раскрыл связанный с Украиной интерес Венгрии

По словам Сийярто, Венгрия находится под «финансовыми санкциями» за то, что она ведет патриотичную, консервативную политику, основанную на национальных интересах.

«Давление со стороны Брюсселя началось сразу после нашего прихода к власти в 2010 году. Тогда стало ясно: мы не часть либерального мейнстрима», — заявил министр.

Он также отметил, что власти Венгрии действуют не в интересах ЕК, а в интересах своей страны и ее граждан.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна может задуматься о выходе из Евросоюза, если ситуация дойдет до точки невозврата.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Венгрия оказалась изолированной в ЕС из-за связей с Россией.