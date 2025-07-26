Зеленскому предрекли прекращение помощи Запада из-за «катастрофы» с НАБУ
Борьба президента Украины Владимира Зеленского с национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) может привести к прекращению финансовой помощи западных стран. Такие последствия предрек британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Это было катастрофой с точки зрения дальнейшего убеждения [западных политиков] продолжать выделять деньги на войну. Теперь им больше не нужно отправлять кучу денег на Украину», — сказал он.
По его мнению, ряд европейских политиков может воспользоваться напряженностью на Украине, чтобы отказаться от помощи Киеву и сделать выбор в пользу увеличения социальных расходов или отказа от повышения налогов.
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«Это будет популярной мерой перед выборами», — заключил эксперт.
Ранее Меркурис выразил мнение, что отношение к Зеленскому на Западе навсегда изменится после подписания закона о сокращении полномочий антикоррупционных ведомств.
«Это противоречит всему, что люди слышали последние три года», — отметил он.