Трамп заявил о пропаже 100 млн долларов помощи жертвам пожаров в Калифорнии

Дональд Трамп заявил о возможной растрате 100 миллионов долларов, выделенных для помощи жертвам масштабных пожаров в Калифорнии. В публикации на своей платформе Truth Social действующий президент США назвал ситуацию "полной катастрофой", намекая на возможное мошенничество со стороны демократов.

Особую критику Трампа вызвал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого американский лидер обвинил в неэффективном управлении кризисной ситуацией. По словам президента, значительные средства, предназначенные для поддержки пострадавших от природных катастроф, исчезли при невыясненных обстоятельствах.

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"Полная катастрофа. Похоже на очередное вдохновленное демократами мошенничество. 100 миллионов долларов пропали", - написал Трамп.

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