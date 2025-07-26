Запад не будет сегодня менять Владимира Зеленского, так как он «всех сдаст», заявил в интервью ТАСС председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. При этом он подчеркнул, что, если коллективному Западу это будет выгодно, то он может заменить Зеленского на кого угодно, «хоть на попугая или дрессированную обезьяну».

«Но это абсолютно ничего не меняет для украинцев. Дело в том, что сегодня именно Зеленский предлагает себя странам Запада в качестве дрессированной обезьяны», — сказал политик.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв ранее заявил, что решение украинского конфликта станет политической смертью Зеленского.

Медведчук назвал единственный путь для Украины

В BZ между тем писали, что Зеленский теряет поддержку даже самых лояльных сторонников.