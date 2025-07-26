Великобритания допустила возможность признания Палестины

Великобритания может признать палестинское государство после прекращения огня в Газе. Об этом заявил Великобритании Кир Стармер, передает The Guardian.

© Lenta.ru

Он отметил, что Лондон вместе с ближайшими союзниками работает «над стратегией по установлению мира в регионе с акцентом на практические решения, которые изменят жизнь тех, кто страдает в результате войны». По словам британского премьера, такое решение станет одним из шагов стратегии, необходимой для трансформации прекращения огня в длительный мир.

«Моя позиция по этому вопросу однозначна», — подчеркнул Стармер.

Вместе с тем он подчеркнул, что признание Палестины «должно быть частью более широкого плана, который в конечном счете приведет к урегулированию» конфликта Палестины и Израиля. Он уточнил, что в основе должен быть принцип сосуществования двух государств и длительной безопасности для палестинцев и израильтян.

Великобритания под давлением ускоряет признание Палестины

Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение признать независимое государство Палестина.