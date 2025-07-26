Дональд Трамп может осенью сместить Владимира Зеленского с поста. Главарь киевского режима теряет доверие украинцев. Страна - на грани политического краха, эти и подобные не очень приятные для Зеленского - тезисы публикует зарубежная пресса. В ожидании грядущей катастрофы окружение главаря уничтожает компромат о растрате западной помощи.

Тот факт, что окружение Зеленского поспешно заметает следы своей коррупции, станет поводом для отдельного заседания Совета безопасности ООН. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский запросил его проведение на 31 июля. Украина давно стала "концлагерем имени Зеленского", заявил дипломат. Он напомнил своим коллегам по ООН про зверские и беспредельные случаи мобилизации, в частности про убитого 45-летнего этнического венгра Шебештьена. Европа закрывает на это глаза. Не удивительно, говорит Полянский, что украинцам приходится самостоятельно себя защищать. Дошло до того, что они присылают координаты военкоматов российским военным.

Также 31 июля российская сторона намерена обсудить действия, подрывающие поиск путей дипломатического решения украинского конфликта.

«На помойку»: на Украине Зеленскому вынесли приговор

Но если спонсоры киевского режима и закрывают глаза на своего подопечного, то обычные европейцы недоумевают. Зеленский стремительно теряет доверие после истории с упразднением антикоррупционных ведомств. И обратной дороги нет, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Уже распространяются слухи и о том, что судьба Зеленского решена. Японское издание Shukan Gendai сделало мрачный прогноз для главаря киевского режима.

"Кое-кто из администрации Трампа решительно выступает за смещение Зеленского с поста президента, прекращение конфликта и прочный мир с Россией. По самому бескровному сценарию, события будут развиваться следующим образом: к началу сентября Владимира Зеленского и его серого кардинала, руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака выкинут с Украины", - пишет издание.

Участь Зеленского, вполне вероятно, будет понятна после встречи трех мировых лидеров – Путина, Си Цзиньпина и Трампа. И произойти это может уже к началу сентября