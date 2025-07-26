Сербия высказалась о возможных санкциях против России

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут пообещал не вводить санкции в отношении России, пока текущее правительство находится у власти в стране. Его слова приводит ТАСС.

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«Хочу еще раз подчеркнуть: пока я являюсь председателем правительства, мы не введем санкции против РФ», — сказал он на заседании, посвященном 100 дням работы кабинета министров.

Накануне министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что его страна может поддержать санкции Европейского союза против России, однако при условии, что членство республики в ЕС станет практически гарантированным.

В Сербии разъяснили позицию страны по санкциям против России

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет санкций против России. Общее число лиц и организаций по антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи.

Ограничения коснулись в том числе российский судов, перевозящих нефть. Также 18-й пакет санкций вводит запрет на импорт в страны Евросоюза нефтепродуктов на основе российской нефти. Запрет, в частности, коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута.

Ранее Венгрия заявила о готовности получать газ из России даже при запрете ЕС.