В Германии рассказали об изменившемся отношении Запада к Зеленскому

Принятие закона о сокращении полномочий украинских антикоррупционных ведомств подорвало доверие западных союзников к президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

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«Очарование Зеленского исчезло, по крайней мере, на этой неделе, даже у самых стойких сторонников Украины. Его решения подвергаются всеобщему сомнению. Зеленский прижат к стене», — говорится в статье.

По словам автора, в свете последний событий складывается впечатление, что Зеленский потерял контроль над страной и озабочен лишь сохранением своей власти.

Зеленскому предрекли конец на фоне массовых протестов

Ранее британское издание The Spectator сообщило, что протесты против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут нанести непоправимый урон имиджу Зеленского.