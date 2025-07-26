В случае, если президент Украины Владимир Зеленский не станет бороться с коррупцией, его ждет крах в политическом смысле. Об этом заявил канадский юрист и журналист Димитрис Ласкарис, чье высказывание цитирует RT.

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«Если Зеленский поставит крест на расследовании случаев коррупции, то, скорее всего, в политическом плане ему конец», — сказал Ласкарис.

Он отметил, что украинский лидер держится у власти только за счет поддержки западных правительств. При этом, по словам эксперта, уровень доверия к президенту со стороны украинцев остается на крайне низком уровне.

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Кроме того, растет недовольство среди населения, которое способно вылиться в массовые протесты, несмотря на «репрессивный и жестокий по своей природе режим Зеленского».

Ранее в США рассказали о страхе украинских депутатов из-за закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). По данным СМИ, 70 депутатов от правящей партии «Слуга народа» показали свое беспокойство в связи с мерой, которая отменяет закон, спешно продвинутый в парламенте во вторник.