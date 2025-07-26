Медведчук заявил о дефолте на Украине

Бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в стране произошел дефолт. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Политик отметил, что после того, как международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о дефолте Украины по так называемым ВВП-варрантам (ценным бумагам, привязанным к ВВП), это признали все западные эксперты в области экономики и инвестиций.

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Причиной стало то, что Киев пропустил платеж в размере 0,67 миллиарда долларов США по своим ценным бумагам, который должен был быть произведен 2 июня 2025 года. Эксперты уточнили, что не ожидают выплат в ближайшие дни, в связи с чем рейтинг ВВП-варрантов был понижен с «CC» до «D» (дефолт).