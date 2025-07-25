Трамп заявил, что имеет право помиловать сообщницу Эпштейна
Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет право помиловать осужденную за торговлю несовершеннолетними сообщницу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о намерении провести 25 июля повторный допрос Максвелл в тюрьме.
У Трампа спросили, может ли он помиловать ее.
«Мне разрешено сделать это, но это то, о чем я не думал», — ответил он.
Еще во время первого президентского срока Трампа, когда шло судебное разбирательство по обвинениям против Максвелл, подтвердил, что был знаком с ней и пожелал ей «всего наилучшего». Ее приговорили к 20 годам заключения в 2022 году, свое наказание она отбывает в федеральной тюрьме в Таллахасси.
Напомним, что Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Он был задержан в июле 2019 года, а августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. В том же году дело против финансиста было прекращено в связи с его смертью.