Немцев призвали больше работать и позже выходить на пенсию

Немцы должны больше работать и позже выходить на пенсию в связи с демографическими изменениями и растущей продолжительностью жизни в Германии. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе.

По ее словам, системы социального обеспечения в стране перегружены, поэтому необходимо «прекратить поощрять досрочный выход на пенсию и создавать стимулы работать дольше».

«К сожалению, слишком многие слишком долго отрицают демографическую реальность. Нам нужно работать больше и дольше», — сказала Райхе.

Она уверена, что немцам в любом случае придется работать дольше, ведь помимо демографических изменений в Германии растет продолжительность жизни. По мнению главы Минэкономики, возможность уходить на пенсию позже есть в первую очередь у тех граждан страны, работа которых не подразумевает большой физической нагрузки.

«В любом случае, в долгосрочной перспективе не может быть ничего хорошего в том, что мы работаем только две трети своей взрослой жизни и тратим одну треть на пенсию», — отметила Райхе.

В заключение она добавила, что немцы в среднем работают меньше, чем представители других стран, включая США.