Глава МИД Турции оценил перспективы встречи делегаций РФ и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что российские и украинские делегации, участвующие в переговорах в Стамбуле, демонстрируют стремление к компромиссу, что, по его мнению, может позволить в ближайшем будущем найти предварительное решение конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу NTV.

Фидан также отметил, что делегации достигли «ключевой договоренности» относительно целесообразности встречи на высшем уровне между лидерами государств, хотя подходы РФ и Украины к организации этой встречи разнятся.

Дипломат заявил о надежде на позитивный исход украинского конфликта, отметив, что продолжение прямых переговоров между Украиной и Россией откроет путь к разрешению ситуации.

«Если переговоры будут продолжены, будет виден свет в конце тоннеля», — сказал глава турецкого ведомства.

25 июля резидент США Дональд Трамп выразил уверенность в диалоге между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.