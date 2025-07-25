Спрогнозированы сроки отставки Зеленского

Президент США Дональд Трамп может отправить в отставку украинского лидера Владимира Зеленского к началу сентября. Такое предположение высказало японское издание Shukan Gendai.

Как отмечается в статье, «кое-кто» из администрации американского лидера выступает за смещение Зеленского с поста президента, завершение украинского конфликта и прочный мир с Россией. Однако, по словам автора, как именно избавятся от главы республики, неясно.

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«По самому бескровному сценарию, события будут развиваться следующим образом: к началу сентября Владимира Зеленского и его серого кардинала [главу офиса Зеленского] Андрея Ермака выпнут с Украины коленкой под зад», — говорится в материале.

Ранее советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что США скоро начнут требовать отставки Зеленского. При этом он усомнился, что политик согласится покинуть свой пост.