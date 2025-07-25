Назван простейший способ закончить конфликт на Украине

Конфликт на Украине можно решить, если США и Европа примут выдвинутые Россией условия, которые не подлежат обсуждению. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он отметил, что США и Европа постоянно говорят о прекращении огня на Украине, хотя Москва давно дала понять, что необходимо достигнуть осмысленного мирного соглашения перед остановкой боевых действий.

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«Вопрос о заключении мирного соглашения очень прост. Русские выдвинули ряд условий и они, по крайней мере, основные положения соглашения, не подлежат обсуждению. Точка. А США и Европа просто отказываются принимать эти условия», — добавил Миршаймер.

Напомним, что еще в июне 2024 года лидер РФ выступил с инициативами по завершению конфликта. Среди требований Москвы: отказ Украины от намерений вступить в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны.