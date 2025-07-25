Раскрыты подробности разговора Трампа и Стармера

Президент США Дональд Трамп в разговорах с премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсуждал не только международную повестку, но и личные интересы и беспокоящие его вопросы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В агентстве отметили, что в официальных правительственных расшифровках разговоров Трампа и Стармера упоминаются обсуждения мировых событий, но «на самом деле их разговоры зачастую более запутаны, поскольку американский глава высказывает свои соображения о разных личных интересах и больных для него темах».

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«К ним относится неприязнь президента США к ветряным электростанциям, расположенным вдоль его полей для гольфа», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Трамп прибудет в Шотландию 25-29 июля с частным визитом. Американский глава планирует посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. Данный визит станет первым посещением Трампом Великобритании после инаугурации.